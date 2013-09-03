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«الشباب الليبرالى» تتحفظ على اختيار «البدوى وأبوالغار»

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«الشباب الليبرالى» تتحفظ على اختيار «البدوى وأبوالغار» «الشباب الليبرالى» تتحفظ على اختيار «البدوى وأبوالغار»

كتب : خالد عبدالرسول الثلاثاء 03-09-2013 11:34

السيد البدويالسيد البدوي

أعربت جبهة الشباب الليبرالى عن ترحيبها بتشكيل لجنة الخمسين الصادر عن رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنها «تثنى على اختياراتها التى تعكس تنوع التوجهات الممثلة لجميع التيارات والمؤسسات والهيئات المصرية، كما تطالب الجبهة أعضاء لجنة الخمسين بأن يكونوا عند حسن ظن المصريين وأملهم فى وضع دستور مدنى حديث معبر عن التنوع الثقافى والاجتماعى للدولة المصرية.

محمد أبو الغار

وبالرغم مما سبق، فقد أعلنت الجبهة فى بيان لها عن «تحفّظها على اختيار كل من السيد البدوى ود. محمد أبوالغار، مع كامل احترامنا لشخصهما وتوجهاتهما كممثلين عن التيار الليبرالى المصرى، حيث أعلن الأول من قبل أن حزبه ليس ليبرالياً وأنه شخصياً ذو توجه ناصرى، كما أن الآخر معروف بميوله الاشتراكية، فضلاً عن كونه رئيساً للحزب المصرى الديمقراطى عضو الاشتراكية الدولية».

وأشارت الجبهة إلى أنها «تتبنى هذا الموقف تقديراً وإخلاصاً منها للأفكار الليبرالية التى ألهمت العالم وحررت الإنسان»، بحسب البيان.

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«الشباب الليبرالى» تتحفظ على اختيار «البدوى وأبوالغار»

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