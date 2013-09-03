خبير تغذية: 5 عادات لتجنب السمنة فى أيام الحظر

هل حدث يوما واتبعت نظاما غذائيا معينا، ولكنك أفسدته بسبب وجودك مع أسرتك، خاصة وأننا فى أيام يكون بها حظر من 11 مساء، ولا تستطيعوا مقاومة الأطعمة الشهية التى أمامك وأفسدت نظامك الغذائى لفترة معينة.

الدكتور صبحى عيد استشارى التغذية وعلاج السمنة والنحافة يعطيك نصائح لتجنب زيادة الوزن، خاصة خلال اللقاءات الأسرية وأيضا خلال الحظر والذى يحاول فيه الشخص أن يعوض فراغ الوقت من خلال تناول الطعام مما يزيد من تخزين السعرات الحرارية، مما يؤدى إلى زيادة الوزن سريعا

العادة الأول لا تتناول طعام ملىء بالملح:

من المعروف تماما أن الملح يسبب انحصار المياه بالجسم، مما يسبب فى تقليل حرق السعرات الحرارية بالجسم فيزيد معدل السعرات فيزيد وزن الإنسان، ويمكن للإنسان أن يزيد كيلو جرام كامل بعد وجبة واحدة فقط، لذلك ينصح بالتقليل من تلك الأطعمة ومن الأمثال عليها الأسماك المدخنة.

العادة الثانية لا تلغى وجباتك:

يعتقد البعض إنه إذا كانت وجبة الغذاء دسمة فإنه يمكنك إلغاء وجبة أخرى مثل إلغاء وجبة الإفطار أو العشاء مثلا، ولكن هذا يسبب ضررا أكثر فإن مع تعود الجسم على الحرمان من تناول وجبة معينة يقوم بتخزين الطعام لتعويض هذا الحرمان، مما يؤدى إلى زيادة الوزن فيما بعد.

العادة الثالثة لا تختار بين الحلو أو الحادق:

إذا كنت فى مناسبة ووضع أمامك أطباق من الحلويات وأخرى من الحوادق لا تسعى إلى الاختيار بين الاثنان، لأن كلهما مشبع بالدهون وتزيد من الوزن.

العادة الرابعة اعتمد على الوجبات القليلة والخفيفة:

إن الاعتماد على الوجبات القليلة والكثيرة الدسم تؤدى إلى زيادة الوزن ويمكنك تحويل وجباتك من القليلة إلى الكثيرة، فيمكن توزيع الوجبات على مدار اليوم فتتناول 6 وجبات بدلا من 3 ويمكن استبدال الحلويات بالفواكه والتى تحتوى على الألياف.

العادة الخامسة الرياضة:

لا تكاد أى حمية غذائية صحيحة تخلو من الرياضة لذلك فإن ممارسة الرياضة وخاصة رياضة المشى نهارا يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتعطى لياقة بدنية عليا.