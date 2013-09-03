القبض على عضو مجلس شورى سابق وأحد قيادات الإخوان بالشرقية‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتعاون مع ضباط الامن الوطنى من القبض على القيادى الاخوانى ” السيد موسى على حزين ” وعضو مجلس الشورى السابق عن الحرية والعدالة بمدينة ابو حماد فجر اليوم بمنزله، و ذلك بناء على قرار النيابة بضبطه واحضاره بتهمة التحريض على ارتكاب العنف فى التظاهرات.

و أكد مصدر امنى انه تم ترحيل “حزين” الى سجن شديد الحراسة بالشرقية رافضا ذكر اسمه، وذلك تمهيدا لترحيله الى سجن العقرب على حد قول المصدر.

و أكد العميد “رفعت خضر” مدير المباحث الجنائية بالشرقية إن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأمن الوطنى تواصل ضبط قيادات الاخوان الصادر بحقهم قرارات ضبط واحضار فقط ولم تداهم اى منازل للبحث قيادات الاخوان بشكل عشوائى.