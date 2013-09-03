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رئيس جنوب أفريقيا : الشعب بأكمله يشعر بسعادة غامرة لخروج مانديلا من المستشفى

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رئيس جنوب أفريقيا : الشعب بأكمله يشعر بسعادة غامرة لخروج مانديلا من المستشفى رئيس جنوب أفريقيا : الشعب بأكمله يشعر بسعادة غامرة لخروج مانديلا من المستشفى

قال جاكوب زوما رئيس جنوب افريقيا إن الشعب بأكمله يشعر بسعادة غامرة لخروج رئيس البلاد الأسبق نيسلون مانديلا من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

وقال زوما فى تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم الثلاثاء – إن حالة مانديلا الصحية مازالت حرجة لكنها مستقرة، وبات من الممكن ان يستكمله علاجه فى منزله بجوهانسبرج بعد قضائه قرابة 3 أشهر بالمستشفى.

يشار إلى أن مانديلا البالغ من العمر 95 عاما قد دخل المستشفى فى شهر يونيو الماضى وهو يعانى من إلتهاب رئوى حيث وصف الأطباء حالته مؤخرا بأنها “خطيرة وغير مستقرة فى بعض الأحيان”.

أ ش أ

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