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مصرع 4 وإصابة 9 آخرين بعد انقلاب سيارة بإحدى الترع بسوهاج‎

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مصرع 4 وإصابة 9 آخرين بعد انقلاب سيارة بإحدى الترع بسوهاج‎ مصرع 4 وإصابة 9 آخرين بعد انقلاب سيارة بإحدى الترع بسوهاج‎

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباس وأخرى بيجو مما أدى إلى سقوط السيارة الميكروباس بترعة نجع حمادى دائرة مركز دار السلام بحرى كمين خزان نجع حمادى داخل حدود محافظة سوهاج .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وبين سيارة بيجو ووجود عدد 4متوفين و عدد 9مصابين.

وتبين من خلال التحريات ومن خلال الفحص والمعاينة إصطدام سيارة بيجو بسيارة ميكروباص كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيراحدى إلاطارات الخاصة بها مما نتج عنة إنقلاب السيارة الميكروباص فى الترعة و مصرع وإصابة 13 منهم عدد 4 متوفيين وعدد 9 مصابين وتم نقلهم إلى مستشفى نجع حمادى العام .

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