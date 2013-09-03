الصين: نسعى بجد لحل أزمة بحر الجنوب

أبلغ رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ زعماء جنوب شرق آسيا يوم الثلاثاء ان بلاده جادة في السعي لحل سلمي للنزاع حول بحر الصين الجنوبي.

وبعد سنوات من رفض جهود رابطة دول جنوب شرق اسيا (آسيان) التي تضم عشر دول لبدء محادثات بشأن القواعد البحرية التي تحكم التحركات في المنطقة تحت مسمى (مدونة السلوك) أعلنت الصين أنها ستستضيف هذا الشهر محادثات بين كبار المسؤولين.

وتصاعد التوتر حول بحر الصين الجنوبي وهو من أهم الممرات البحرية في العالم مع استخدام الصين لقوتها البحرية المتعاظمة للتأكيد على مزاعمها السيادية على المنطقة الغنية بالنفط والغاز مما اثار مخاوف من حدوث صراع عسكري.

وتتنازع السيادة على المنطقة أربع دول من رابطة (آسيان) هي الصين وفيتنام والفلبين وأيضا تايوان التي لها مطالب سيادية على بعض المناطق في بحر الصين الجنوبي وجزره المتناثرة.

وتتبادل الصين والفلبين الاتهامات بانتهاك اعلان مدونة السلوك وهو اتفاق لبناء الثقة لكنه غير ملزم خاص بالسلوك البحري وقعته الصين مع آسيان عام 2002.

وفي سياق منفصل عن تصريحات رئيس الوزراء الصيني اتهم وزير الدفاع الفلبيني فولتير جازمين الصين بانتهاك اعلان السلوك غير الرسمي بالبناء في سكاربورو شول الواقعة في منطقة تتنازعها بكين ومانيلا.

وقال جازمين في جلسة للبرلمان الفلبيني لمناقشة الميزانية في مانيلا “شاهدنا… كتلا خرسانية داخل منطقة المياه الضحلة تمهيدا لعملية البناء” وقدم صورا التقطت من الجو لمجموعة من الصخور في بحر الصين الجنوبي.

وصرح بأن الصور التقطت يوم السبت وقال انها مثار قلق وانها ستكون مثل بناء ثكنة في منطقة ميستشيف ريف اواخر التسعينات من القرن الماضي.

وقال رئيس وزراء الصين في كلمة له في افتتاح المعرض التجاري المشترك بين الصين وآسيان في مدينة نانينغ في جنوب الصين ان بلاده دعت دوما لاجراء محادثات لحل النزاع على اساس “احترام الواقع التاريخي والقانون الدولي”.