السويد أول دولة في الاتحاد الأوربي تمنح حق اللجوء للسوريين

عدد اللاجئين في السويد يصل 8 آلاف سوري

كتب : الأناضول منذ 19 دقيقة

أكد رئيس دائرة الهجرة السويدية "أندريس دنيلسون" أن الحكومة السويدية أصدرت قراراً اليوم يمنح السوريين حق اللجوء غير المشروط ضمن أراضيها.

وأشار دنيلسون إلى أنَّ السويد اتخذت هذا القرار نظراً لطول أمد الحرب في سوريا وانعدام أي حلول في الأفق، مبيناً في الوقت ذاته أن عدد اللاجئين السوريين في السويد وصل 8000 آلاف لاجئ.

ولفت دنيلسون إلى أنَّه يتوجب على السوريين تقديم طلباتهم في سفارات وقنصليات السويد بالدول المجاورة، نظراً لعدم وجود أي ممثلية للسويد في سوريا.

وبهذا القرار تعتبر السويد الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تمنح حق اللجوء للسوريين.