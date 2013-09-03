هل يحلّ "دهب عتيق" كبديل لـ "باب الحارة6"؟

بينما تجري التّحضيرات في الوقت الحالي لمسلسل البيئة الشامية "دهب عتيق" للمخرج مؤمن الملا، يتساءل معجبو مسلسل "باب الحارة" عن إمكانية إنتاج جزء سادس من العمل، وخاصة أنّ المخرج مؤمن الملا هو من قام بإخراج الجزء الأخير من "باب الحارة".

وسيبدأ الملا تصوير "دهب عتيق" في بداية شهر تشرين الثاني المقبل، على أن يجري تصوير العمل بين دمشق وأبو ظبي، فيما لم يتمّ بعد بعد تحديد أسماء الممثلين الذين سيشاركون في بطولة العمل.

ويبقى وجود جزء سادس من "باب الحارة" مجرد شائعة في الوقت الحالي، حيث لم يلمّح المخرج إلى وجود جزء جديد من العمل الذي نال متابعة جماهيرية واسعة في الوطن العربي خلال السنوات السابقة.