رسالة خاصة من ابن فضل شاكر إلى "سيدتي نت"

تداولت مؤخراً مواقع الاتصال الاجتماعي الموقعة بإسم الفنان المعتزل فضل شاكر، العديد من التغريدات منها رسالة للأمير الوليد بن طلال يطلب فيها سحب ألبوماته الغنائية من الأسواق، مقابل استعداده لدفع كل ما يتوجب عليه حيال هذا الأمر. إضافة إلى بعض التغريدات الأخرى التي يناشد فيها فضل "الأخوة" و"الأخوات" وكل من يستمع إلى الأغاني بأن يقلع عن الإستماع إليها.

في اتصال قام به محمد ابن فضل شاكر المقيم حالياً في دبي مع "سيدتي نت"، نفى علاقة والده بهذه المواقع قائلاً "أي معلومة غير صادرة مني شخصياً أو من عائلتي وخصوصاً أبي، هي عارية من الصحة ولا تمتّ لنا بصلة"، مؤكداً برسالة وجّهها خصيصاً عبر موقع "سيدتي نت" بنفسه قائلاً: "سلام عليكم أنا محمد فضل شاكر أتوجّه برسالتي عبر مجلتكم الكريمة لكي أوضح بعض النقاط المتعلقة بأبي ومن ضمنها الموضوع المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي ( فيس بوك / تويتر ) والتي لا تمّت لأبي جملة وتفصيلاً، وأوجه تحية خاصة للأمير الوليد بن طلال ونأسف عن أي كلام صدر من هذه الحسابات المزيفة بحق سموه. شاكراً وممنون".

محمد فضل شاكر

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