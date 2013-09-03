أخبار عاجلة

وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رسالة خاصة من ابن فضل شاكر إلى "سيدتي نت"

Google+ Print
رسالة خاصة من ابن فضل شاكر إلى "سيدتي نت" رسالة خاصة من ابن فضل شاكر إلى "سيدتي نت"

تداولت مؤخراً مواقع الاتصال الاجتماعي الموقعة بإسم الفنان المعتزل فضل شاكر، العديد من التغريدات منها رسالة للأمير الوليد بن طلال يطلب فيها سحب ألبوماته الغنائية من الأسواق، مقابل استعداده لدفع كل ما يتوجب عليه حيال هذا الأمر. إضافة إلى بعض التغريدات الأخرى التي يناشد فيها فضل "الأخوة" و"الأخوات" وكل من يستمع إلى الأغاني بأن يقلع عن الإستماع إليها.
في اتصال قام به محمد ابن فضل شاكر المقيم حالياً في دبي مع "سيدتي نت"، نفى علاقة والده بهذه المواقع قائلاً "أي معلومة غير صادرة مني شخصياً أو من عائلتي وخصوصاً أبي، هي عارية من الصحة ولا تمتّ لنا بصلة"، مؤكداً برسالة وجّهها خصيصاً عبر موقع "سيدتي نت" بنفسه قائلاً: "سلام عليكم أنا محمد فضل شاكر أتوجّه برسالتي عبر مجلتكم الكريمة لكي أوضح بعض النقاط المتعلقة بأبي ومن ضمنها الموضوع المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي ( فيس بوك / تويتر ) والتي لا تمّت لأبي جملة وتفصيلاً، وأوجه تحية خاصة للأمير الوليد بن طلال ونأسف عن أي كلام صدر من هذه الحسابات المزيفة بحق سموه. شاكراً وممنون".
محمد فضل شاكر

تابعوا آخر أخبارك نجومكم المفضلين عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي