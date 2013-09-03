اليوم.. نظر قرار منع المطرب حاتم فهمى من التصرف بأمواله

تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بجنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد رضوان، الأمر الصادر من النائب العام بمنع المطرب حاتم فهمى و9 آخرين من المتهمين فى واقعة النصب الإلكترونى الخاص بشركة "جلوبال" من التصرف فى أموالهم.

كان النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، قد أصدر قرارا بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم، وتجميد أرصدة الشركة التى يساهم فيها كل من المطرب حاتم فهمى، وأيمن فوكيه شكر الله، وأكرم جمال زاخر، وسامى رشاد سيحة، وسامح مكرم حنا، ومراد زكريا عزيز، ومراد وحيد الدين محمد، وأحمد عبد الفتاح، وسامر محمد عوض.