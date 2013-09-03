الترفيه عن 250 معاقا في الأحساء وبرامج خاصة لحفظ مكتسباتهم

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

زفت جمعية المعاقين بالأحساء 250 معاقا عبر مهرجانها الترفيهي الذي حضره رئيس مجلس إدارتها الدكتور سعدون السعدون ومديرها العام عبداللطيف الجعفري ومستفيدو الجمعية ومتطوعوها وشارك نزلاء مركز التأهيل الشامل ومركز التدخل المبكر بالعمران ومرافقوهم في المهرجان الذي اشتمل على فعاليات ترفيهية رسمت الابتسامة على وجوه المعاقين وأشعرتهم بالأمل. وقال السعدون إن البرنامج يعد أحد المناشط السنوية التي تنظمها جمعية المعاقين وتستهدف 250 معاقا وتعمل الجمعية لتقديم الرعاية والتأهيل للمعاقين شديدي ومتوسطي وبسيطي الإعاقة وتهيئة بيئة لخدمتهم، مبينا بأن البرنامج يخدم جميع فئات الإعاقة ويساهم في تلبية احتياجاتهم والتطلع نحو أهدافهم.فيما أكد الجعفري أن المعاق ينبغي أن يحصل على جميع حقوقه لكي يصبح قادرا على العطاء والبناء والإبداع ومن ثم يحيا حياة تليق بإنسانيته ومن أجل ذلك تتطلع جمعية المعاقين إلى تلبية احتياجات جميع فئات الإعاقة (حركية وبصرية وسمعية وفكرية) حيث يعد العمل أحد البرامج الترفيهية المخصصة للمعاقين بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم كما يسلط الضوء على ضرورة الاهتمام بالمعاق وتوفير المناخات الاجتماعية والنفسية الملائمة له ليتمكن من التغلب على إعاقته وإطلاق إبداعاته ومهاراته ونسعى إلى منح المعاق الأمل والثقة بالنفس في حياة أفضل من خلال قيامنا بتهيئة الظروف المحيطة به أسريا واجتماعيا وتوفير العوامل المساعدة في إطلاق مهاراته وإبداعاته.