مؤتمر العواصم الإسلامية يطلق مبادرة مكة للاستدامة والبناء الأخضر

أحمد الحسني (مكة المكرمة)
اطلق المؤتمر العام الثالث عشر لمنظمة العواصم الاسلامية مبادرة مكة المكرمة لتبني تطبيق معايير الاستدامة والبناء الاخضر في المدن والعواصم الاسلامية، والتي استعرضها كل من الدكتور فيصل محمد الشريف من كلية الهندسة بجامعة أم القرى والدكتور جعفر صباغ وتضمنت المبادرة مشروعا تنمويا يتم تبنيه من قبل الامانات والبلديات بالمدن والعواصم الاسلامية من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئة في المدن الاسلامية من خلال تبني القيم الاسلامية التي تعزز المحافظة على موارد المياه والطاقة والمواد والبيئة والمحافظة عليها من الهدر الذي قد ينتج عن الإسراف أو التبذير أو الاهمال والحماية لها من التدمير الناتج عن الإفساد والإهمال، وكذلك المحافظ على دور الاسر والمجتمع في المدن الاسلامية مع تعزيز اقتصاد سليم ومتوازن. وتتركز المبادرة على تبني مبادئ الاستدامة التي تعني الاستمرارية في تلبية المتطلبات والأداء لتنمية المدن الإسلامية وهيا التنمية التي تلبي ضروريات الحاضر بدون المساس أو التأثير على احتياجات المستقبل للأجيال المقبلة. واعتمدت المبادرة على معايير أساسية من ضمنها تحقيق البيئة الجيدة الصالحة للحياة داخل المباني والفراغات العامة للمدن الإسلامية والمحافظة على المياه وترشيد استخدامها اضافة إلى المحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها والمحافظة على البيئة والموارد في المدينة الإسلامية والحد من التأثيرات السلبية للنشاطات. ودعت المبادرة لتشكيل لجنة ممثلة من المختصين من مسؤولي الأمانات والبلديات المشاركين في المؤتمر لتولي اعداد نظام تنموي لتبني تطبيق مقياس ومعايير للاستدامة والبناء الأخضر في المدن والعواصم الاسلامية ويكون مقر هذه اللجنة مكة المكرمة وينطلق من مكة المكرمة فكريا وتطبيقيا لتكون هيا نموذجا اسلاميا أمثل للاستدامة والبناء الأخضر وعلى غرارها تكون المدن والعواصم الإسلامية.