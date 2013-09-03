إشادة سامية بجهود «الرئاسة» في رمضان .. و«الاستشاري» يبحث الاستعداد للحج

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الشكر للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومنسوبي الرئاسة، لما قاموا به من مشاركة فعالة في الإنجازات والخدمات التي تحققت في الحرمين الشريفين في موسم رمضان المبارك. جاء ذلك في برقية شكر من خادم الحرمين الشريفين للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ردا على تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والإشادة بما تحقق من إنجازات وما بذل من جهود خلال موسم رمضان المبارك من جميع الجهات المختصة مما مكن بعد فضل الله تعالى وتوفيقه زوار بيت الله الحرام والمعتمرين من أداء عبادتهم في أجواء روحانية آمنة وفرت لهم فيها كافة الخدمات. وأبدى خادم الحرمين الشريفين التقدير لما أعرب عنه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنسوبو الرئاسة من مشاعر نبيلة. ودعا - حفظه الله - العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على بلادنا العزيزة وهي تنعم بالأمن والرخاء.من جهة أخرى، ترأس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس جلسة المجلس الاستشاري بالرئاسة بحضور نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم وأعضاء المجلس. وأكد السديس على أهمية الاستعداد المكثف لموسم الحج بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لرواد المسجد الحرام انطلاقا من توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.الجدير بالذكر أن المجلس يدرس الملاحظات والاقتراحات التي ترد للرئاسة، كما يبحث الخطط الموسمية التي يتم إعدادها، وأيضا التقارير التي ترفع، ويقدم الرأي والمشورة وإصدار القرارات والتوصيات حيال ذلك، ويضم في عضويته عددا من المسؤولين في الرئاسة.