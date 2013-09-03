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«طرق نجران» تعتمد مشروع ازدواج طريق الملك عبدالله ب 125 مليون ريال

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«طرق نجران» تعتمد مشروع ازدواج طريق الملك عبدالله ب 125 مليون ريال «طرق نجران» تعتمد مشروع ازدواج طريق الملك عبدالله ب 125 مليون ريال

    اعتمدت وزارة النقل ممثلة في إدارة الطرق والنقل بنجران مؤخراً مشروع ازدواج طريق الملك عبدالله المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر ب125 مليون ريال.

وأوضح مدير عام الطرق والنقل بمنطقة نجران المهندس ناصر بن أحمد بجاش أن المشروع ينطلق من "العمورات" بمركز الموفجة غرباً وصولاً إلى كبري "الجربة" شرقاً، حيث يبلغ طوله 15 كيلو مترا، ويهدف لخدمة العديد من الأحياء السكنية الواقعة داخل المدينة إلى جانب تسهيل الحركة المرورية بها.

وأكد حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران لمشروعات الطرق بالمنطقة والتي تمثل شريان النقل والبنية التحتية للمواصلات وسرعة البدء بالعمل بالمشروع وتسليمه في الوقت المحدد له.

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