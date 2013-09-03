دراسة عن آثار أدوية السكرى على القلب

أظهر تقرير عن سلامة استخدام عقاقير "دى.بى.بى-4" لعلاج مرض السكرى أنها لا تزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية، لكن قد تكون لها علاقة بالإصابة بفشل فى وظائف القلب، وعدم قدرته على ضخ الدم بشكل مناسب.

وخلص الباحثون أيضا إلى أنها غير مرتبطة بزيادة معدلات التهاب البنكرياس، أو السرطان والتى كانت مثار قلق سابق.

لكن بالنسبة لدواء أونجليزا وهو من إنتاج استرا زينيكا وبريستول مايرز سكويب كان هناك زيادة طفيفة فى دخول المرضى الذين يعالجون به إلى المستشفى، لتعرضهم لفشل فى وظائف القلب.

وقال الدكتور كريستوفر جرينجر من المركز الطبى لجامعة ديوك وهو لم يشارك فى البحث "هذا شىء مثار قلق بسيط. لكنى واثق من أن الإدارة الأمريكية للأغذية والأدوية ستريد معرفة المزيد عن الأمر".

ويشعر الأطباء والمنظمون فى جهات الرقابة على الأدوية بالقلق من سجل أدوية السكرى على سلامة القلب نظرا لمشاكل سابقة منها زيادة خطر تعرض مرضى السكرى لمشاكل القلب، ومن بين هذه الأدوية عقار افانديا الذى تنتجه شركة جلاكسو سميث كلاين.

وقال باحثون من بريجهام ومستشفى النساء فى مدينة بوسطن الأمريكية درسوا تأثير عقار اونجليزا على 16492 مريضا على مدى عامين، أن ما خلصوا إليه فيما يتعلق بفشل وظائف القلب كان غير متوقع ويتطلب المزيد من الأبحاث.

وكانت استرا زينيكا وبريستول قد أعلنتا عن أهم نتائج الدراسة فى يونيو حزيران والتى أظهرت أن عقار اونجليزا لا يزيد مخاطر الإصابة بأزمة قلبية وإن كان لا يقللها أيضا، وهو ما كانت الشركتان تأملان فيه فى البداية.

وقدمت النتائج التفصيلية للدراسة الخاصة بدواء اونجليزا فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب الذى عقد فى أمستردام إلى جانب دراسة عن عقار نسينا من إنتاج شركة تاكيدا التى شملت 5380 مريضا، ولم تظهر أى زيادة إجمالية فى مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ونشرت الدراستان فى دورية نيو انجلاند جورنال الطبية.