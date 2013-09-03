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"الصحفيين": سندعو "الأعلى للصحافة" لبحث معايير اختيار رؤساء التحرير

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"الصحفيين": سندعو "الأعلى للصحافة" لبحث معايير اختيار رؤساء التحرير "الصحفيين": سندعو "الأعلى للصحافة" لبحث معايير اختيار رؤساء التحرير

قال أسامة داود عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر فى اجتماعه اليوم الاثنين، دعوة المجلس الأعلى لصحافة لجلسة حوار مشتركة مع النقابة، وذلك لبحث معايير واليات اختيار رؤساء الصحف القومية وطرح رؤية نقابة الصحفيين فى هذا الشأن، كرأى استشارى، مشددا على أن تلك الجلسة ستكون مبادرة لتبادل وجهات النظر دون أى محاولة للتدخل فى قرار اختيار رؤساء التحرير.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النقابة سيعقد أيضا اجتماعا آخر خلال الأيام القليلة لحسم قراره بشأن ملفات الصحف التى تقدمت بأوراقها للنقابة ولم تقبل حتى اﻵن، لافتا إلى أنه فى حال عدم قبول أوراق أى من تلك الصحف، فإنه لن يسمح لها بتقديم أوراق صحفييها للجنة القيد الحالية، موضحا ذلك بأنه يجب أن تكون قد قبلت أوراق المؤسسة من قبل النقابة قبل تحديد موعد لجنة القيد حتى يتمكن صحفيوها من التقديم للالتحاق بعضوية النقابة.
> وأكد داوود، أن جلسات مجلس النقابة المقبلة، ستناقش أيضا تطوير المهنة وتوفير دورات تدريبية، بالإضافة لتطوير مشروع العلاج.

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مصر 365