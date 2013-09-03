بالفيديو.. خبير بيئى يرصد أثار تدمير "الإخوان" لـ"معشبة حديقة الأورمان"

قام الدكتور ياسر عادل حنفى عثمان أستاذ مساعد‏ فى ‏مركز بحوث الصحراء‏ و‏محطة بحوث شمال سيناء (الشيخ زويد)‏ سابقاً وعضو جمعية محبى الطبيعة، بنشر فيديو حول كارثة تدمير معشبة حديق الأورمان وغرفة الملك فاروق الأول. ‎‏

وتضمن الفيديو التعريف بحديقة الأورمان وتاريخها، كما يتضمن نبذة عن أهم الأنشطة الثقافية والعلمية التى كانت تقوم بها الحديقة، ونتيجة لحالة عدم الاستقرار التى تعرضت لها مصر خلال شهرى يوليو وأغسطس 2013، مشيرا أنه تعرضت الحديقة لعملية تخريب متعمدة من جانب جماعة الإخوان خلال اعتصامهم بميدان النهضة، وقد تم توثيق ذلك فى هذا العرض، وأيضا التنويه عن المبادرة التى أطلقها دكتور ياسر عادل حنفى لإعادة الحديقة لما كانت عليه لتستطيع القيام بدورها العلمى والثقافى.

أكد عثمان عبر صفحته على موقع جمعية محبى الطبيعة، أنه تم سلب ونهب معشبة حديقة الأورمان والمعشبة ومقتنياتها التى لن تعوض، فقد كانت تضم المعشبة الخاصة بالملك فاروق الأول، كما كانت تضم عينات سكر ترجع لعهد الخديوى إسماعيل وفى علبة مخصصة مكتوب عليها ذلك، كما كانت تضم عينات نادرة لنباتات مصرية جمعت من الصحارى بعضها يتعدى الـ80 سنة.

وأشار عثمان أن المعشبة كانت تضم مجموع العينات يفوق الـ3000 عينة نباتيه، ومن بين ما كان بالمعشبة خزانة نادرة تحتوى على 700 عقار نباتى طبى وشرح لكل منها،كما كانت تضم العديد من أجهزة الكمبيوتر وشاشات العرض التى قدمها المحبون للمعشبة هدية، وسبق أن تم عمل ونشر العديد من الأبحاث عنها، مؤكداً أن ما حدث يعتبر جريمة جديدة تضم لسجل الجرائم الثقيل.

وأكد عثمان أنه لم تكن البوابة الحديدية الأثرية وحدها ما تعرض لأضرار واضحة جراء فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين داخل حديقة الأورمان التاريخية، ضمن اعتصام «النهضة» الذى قامت قوات الأمن صباح الأربعاء 14 من أغسطس الماضى بفضه، فقد قدرت وزارة الزراعة، فى بيان لها، خسائر حديقة النباتات النادرة بمائة مليون جنيه كتقدير مبدئى.