القوى الشعبية بقنا تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم حرب الجيش والشرطة على الإرهاب

شهدت قرية العيايشة التابعة لمركز قوص، أمس الاثنين، المؤتمر الشعبى الحاشد الذى نظمته القوى الشعبية وقبائل قنا والساحات الدينية والكنائس بساحة الشيخ "أبو بكر" بقرية العيايشة بمركز قوص جنوب محافظة قنا للإعلان عن الدعم الكامل للجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب ورفض كل دعوات انفصال الصعيد عن الدولة المصرية.

وأعلن المشاركون فى المؤتمر عن استعدادهم للدفاع عن وحدة الدولة المصرية والتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بوحدة مصر وأمنها ووجه رموز ورءوس قبائل وعائلات قنا الشكر للعاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز والقادة العرب بالإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن والبحرين على موقفهم الداعم لمصر فى معركتها ضد الإرهاب.