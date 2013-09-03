تعليم القريات يتسلم مشاريع تعليمية بـ42 مليونا

منيف الكويكبي, عبدالعزيز المشـيطي (القريات)

تسلمت إدارة التربية والتعليم بالقريات 4 مشاريع لمدارس في مختلف أحياء القريات يستفيد منها 2280 طالبا.وأوضح مدير المشاريع المهندس عماد الحجيلي أن التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بلغت أكثر من 42 مليون ريال، لافتا إلى أن الإدارة حققت خطتها في الاستغناء عن المباني المستأجرة، وتجهيز الصالات المغلقة، وتنفيذ عمليات الصيانة الوقائية لعدد من المدارس خلال الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى تحسين البيئة الداخلية والساحات الخارجية ومشروع استكمال إنشاء مقاصف ومظلات لبعض المدارس.من جهة أخرى، فتح قسم تعليم الكبار بتعليم القريات المجال أمام المعلمين خاصة معلمي الصفوف الأولية للمساهمة في القضاء على الأمية واستقطاب الدارسين للالتحاق ببرامج مجتمع بلا أمية لتعليمهم وتثقيفهم في أمور دينهم ودنياهم الذين لم يسبق لهم الدراسة أو الحصول على شهادة البرنامج بحيث يقوم المعلم بتدريبهم خارج أوقات الدوام الرسمي.وأوضح لـ«عكاظ» رئيس قسم تعليم الكبار مشعل الحواس أن البرنامج سيتم تطبيقه على شكل مجموعات بحيث يحدد المعلم والدارسين الزمان والمكان المناسبين لهم حسب أقرب مدرسة، علما بأن الحد الأدنى لفتح المجموعة خمسة أميين.