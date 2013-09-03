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رسميا .. جدو ينتقل إلى هال سيتي

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رسميا .. جدو ينتقل إلى هال سيتي رسميا .. جدو ينتقل إلى هال سيتي

وافق الأهلي على إعارة مهاجمه محمد ناجي "جدو" إلى هال سيتي لمدة موسم واحد، بعدما رفع النادي الإنجليزي عرضه لضم اللاعب.

وكان جدو قد ساهم في تأهل النمور للدوري الممتاز بإحرازه خمسة أهداف خلال فترة إعارته التي استمرت ستة شهور.

وأعلن الأهلي موافقته على عرض هال الجديد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي بعد تمديد اللاعب لموسمين جديدين في عقده مع المارد الأحمر.

يذكر أن عقد جدو الحالي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري لكن بعد التجديد يصبح جدو على قوة القلعة الحمراء حتى موسم 2015-2016.

ونجح ممدوح عيد وكيل اللاعب في إنهاء أوراق اللاعب خلال الساعات القليلة المتبقية من اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية (الاثنين).

وعاني صاحب الـ28 عاما من إصابة بشرخ إجهادي في وجه القدم، تسببت في غيابه عن الملاعب لما يقرب من أربعة شهور.

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