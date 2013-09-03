أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

إشهار نادي أبوظبي للصقارين

Google+ Print
إشهار نادي أبوظبي للصقارين إشهار نادي أبوظبي للصقارين

بقرار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، أعلن عن إشهار نادي ابوظبي للصقارين، تحت مظلة مجلس ابوظبي الرياضي لمزاولة نشاطاته التراثية برؤية حماية وتطوير الصيد بالصقور.

تدشين

ويدشن نادي ابوظبي للصقارين أول نشاطاته بالمشاركة بفعاليات الدورة الحادية عشرة للمعرض الدولي للصيد والفروسية (ابوظبي 2013) .

وأسندت مهمة المدير التنفيذي لنادي ابوظبي للصقارين لسلطان المحمود وعقد نادي ابوظبي للصقارين يوم أمس اجتماعا لمناقشة وبحث اخر تحضيراته للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية (ابوظبي 2013)، بحضور سلطان المحمود المدير التنفيذي للنادي وفريق عمل النادي المشارك بفعاليات المعرض.

تعريف

وأوضح المحمود ان نادي ابوظبي للصقارين سيدشن انطلاقته الرسمية بفعاليات المعرض الدولي للصيد بالفروسية بدورته الحادية عشرة التي ستنطلق يوم غد الأربعاء، وسيعرف جميع المسؤولين والزوار والمشاركين على مراحل إنشاء النادي وخططه للمستقبل ودوره في توفير البيئة التراثية المناسبة لممارسة الصقارين تجاربهم الثرية في جميع المسابقات والفعاليات التي سينظمها النادي خلال الفترة المقبلة، مشيرا ان النادي شرع بفتح أبواب الاشتراك في العضوية وفقا للشروط والأحكام المتوافرة في الموقع الالكتروني للنادي والتي ستتيح المجال للتفاعل بجميع برامج وأنشطة النادي بجانب شمول الأعضاء والمنتسبين في قائمته بكافة الخدمات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب

مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب

أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد