إشهار نادي أبوظبي للصقارين

بقرار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، أعلن عن إشهار نادي ابوظبي للصقارين، تحت مظلة مجلس ابوظبي الرياضي لمزاولة نشاطاته التراثية برؤية حماية وتطوير رياضة الصيد بالصقور.

تدشين

ويدشن نادي ابوظبي للصقارين أول نشاطاته بالمشاركة بفعاليات الدورة الحادية عشرة للمعرض الدولي للصيد والفروسية (ابوظبي 2013) .

وأسندت مهمة المدير التنفيذي لنادي ابوظبي للصقارين لسلطان المحمود وعقد نادي ابوظبي للصقارين يوم أمس اجتماعا لمناقشة وبحث اخر تحضيراته للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية (ابوظبي 2013)، بحضور سلطان المحمود المدير التنفيذي للنادي وفريق عمل النادي المشارك بفعاليات المعرض.

تعريف

وأوضح المحمود ان نادي ابوظبي للصقارين سيدشن انطلاقته الرسمية بفعاليات المعرض الدولي للصيد بالفروسية بدورته الحادية عشرة التي ستنطلق يوم غد الأربعاء، وسيعرف جميع المسؤولين والزوار والمشاركين على مراحل إنشاء النادي وخططه للمستقبل ودوره في توفير البيئة التراثية المناسبة لممارسة الصقارين تجاربهم الثرية في جميع المسابقات والفعاليات التي سينظمها النادي خلال الفترة المقبلة، مشيرا ان النادي شرع بفتح أبواب الاشتراك في العضوية وفقا للشروط والأحكام المتوافرة في الموقع الالكتروني للنادي والتي ستتيح المجال للتفاعل بجميع برامج وأنشطة النادي بجانب شمول الأعضاء والمنتسبين في قائمته بكافة الخدمات .