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إلقاء القبض على القيادي الإخواني “حسن البنا” بالبحيرة

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إلقاء القبض على القيادي الإخواني “حسن البنا” بالبحيرة إلقاء القبض على القيادي الإخواني “حسن البنا” بالبحيرة

 

تمكنت مباحث البحيرة من ضبط المهندس حسن على البنا مسؤول جماعة الإخوان المسلمين بمركز حوش عيسى وعضو مجلس شورى الجماعة بمحافظة البحيرة.

 
> كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بضبط وإحضار المهندس حسن على محمود البنا مسؤول جماعة الإخوان المسلمين بمركز حوش عيسى بتهمة اقتحام مركز الشرطة يوم 14 أغسطس الماضى .

 
> أمر اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق للبحث تحت إشراف اللواء أشرف عيد القادر مدير إدارة البحث الجنائى و العميد محمد خريصة رئيس المباحث .
> وتوصلت تحريات النقيب محمد عامر رئيس مباحث النوبارية بتواجد القيادى الإخوانى بإحدى المزارع بقرية النور بمنطقة النوبارية وقامت قوة أمنية بمهاجمة المزرعة وإلقاء القبض على البنا و المقرر عرضه على نيابة حوش عيس صباح الثلاثاء

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