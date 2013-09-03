إلقاء القبض على القيادي الإخواني “حسن البنا” بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة من ضبط المهندس حسن على البنا مسؤول جماعة الإخوان المسلمين بمركز حوش عيسى وعضو مجلس شورى الجماعة بمحافظة البحيرة.



> كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بضبط وإحضار المهندس حسن على محمود البنا مسؤول جماعة الإخوان المسلمين بمركز حوش عيسى بتهمة اقتحام مركز الشرطة يوم 14 أغسطس الماضى .



> أمر اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق للبحث تحت إشراف اللواء أشرف عيد القادر مدير إدارة البحث الجنائى و العميد محمد خريصة رئيس المباحث .

> وتوصلت تحريات النقيب محمد عامر رئيس مباحث النوبارية بتواجد القيادى الإخوانى بإحدى المزارع بقرية النور بمنطقة النوبارية وقامت قوة أمنية بمهاجمة المزرعة وإلقاء القبض على البنا و المقرر عرضه على نيابة حوش عيس صباح الثلاثاء