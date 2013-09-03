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250 تربويا يبحثون التجربة الكورية في تطوير البيئة التعليمية

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250 تربويا يبحثون التجربة الكورية في تطوير البيئة التعليمية 250 تربويا يبحثون التجربة الكورية في تطوير البيئة التعليمية

 عبدالرحمن شار، محمد مكي (صبيا)

يدشن محافظ صبيا محمد بن عباس الحكمي اليوم المنتدى التربوي الأول بصالة النشاط الطلابي وبمشاركة 250 من الكوادر التربوية المختلفة وتشرف عليه الشؤون التعليمية بالإدارة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.وأوضح المساعد للشؤون التعليمية الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن المنتدى يشمل العديد من ورش العمل من أبرزها تطبيقات ريادية في التجربة الكورية على مستوى بيئات التعلم المدرسي وكيفية الاستفادة منها، ودور عملية القياس الفاعل في تحسين العملية التربوية والتعليمية، والحاجة إلى الإبداع في العملية التربوية والتعليمية، والدور الإيجابي لعملية التدريب، إضافة إلى استضافة عدد من القيادات التربوية البارزة.وبين المساعد أن المنتدى يهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار حول المواضيع التربوية وتطويرها ونقل الخبرات والتجارب الميدانية، والاجتهادات التربوية، ومناقشة بعض المشكلات التعليمية والتربوية وإيجاد الحلول المناسبة لها والعمل على تحسين وتطوير الأداء الفني من خلال تنفيذ بعض الأساليب الإشرافية التربوية.ويهدف المنتدى إلى إيجاد عنصر التواصل والالتقاء وبث روح المنافسة والإخاء، والمشاركة بين العاملين في الميدان التربوي لتحسين العمل وتطويره وتنمية الكفاءات والاحتياجات الإدارية لمديري المدارس والمشرفين التربويين.

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