تفعيل مشروع التشغيل الذاتي بكلية التقنية

عبد الله الصقير (جدة)

أكد عميد الكلية التقنية في جدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي ان مشروع التشغيل الذاتي قد بدأ تفعيله في الكلية مع مطلع العام التدريبي الجديد الحالي، مشيرا الى انه من ضمن الخطوات التطويرية المستمرة التي توليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اهتمامها المتواصل.وقال المهندس السريعي لـ«عكاظ» هذا المشروع يهدف الى تحسين وتطوير جودة مخرجاتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل وكذلك منح مجلس الكلية صلاحيات أكثر ومسؤوليات أكبر في إطار مؤشرات أداء محددة لضمان جودة العملية التدريبية.وبين المهندس السريعي في لقاء عقده أمس بمدربي وإداريي الكلية أن هذا المشروع هو ثمرة للعديد من الاجتماعات وورش العمل والدراسات التي نفذتها المؤسسة وشارك بها عمداء ومنسوبو الكليات التقنية في المملكة خلال الفترة الماضية.وأشار الى ضرورة بناء شراكات مع قطاع الاعمال كونها احد اهم الأولويات التي تواكب التطور الذي يشهده سوق العمل وان يكون التدريب التقني بمسار مواز لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.وبحث المهندس السريعي مع قيادات التدريب في الكلية خلال اللقاء العديد من المحاور التي تصب في الأداء المتطور حاثا على ضرورة بناء علاقات إنسانية داخل بيئة العمل وتنمية الولاء الوظيفي ودعم المبادرات الفردية للمتدربين والمدربين وخلق منظومة متكاملة في العمل التدريبي الممنهج وفق قواعد الجودة والتحفيز وإيجاد بيئة عمل متطورة داخل الكلية مما ينعكس إيجابا على أبنائنا المتدربين.يذكر ان كلية تقنية جدة بدأت هذا العام في القبول لمرحلة شهادة البكالوريوس في بعض تخصصاتها العلمية.