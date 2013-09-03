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نصيف يتفقد مدارس الهيئة الملكية

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نصيف يتفقد مدارس الهيئة الملكية نصيف يتفقد مدارس الهيئة الملكية

 أحمد الأنصاري (ينبع)

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف أمس مدارس الهيئة الملكية بينبع الصناعية، بحضور عدد من المسؤولين، حيث وقف على استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب وتأمين كافة مستلزماتها.وزار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، مدرسة ابن نافع لتحفيظ القرآن الكريم الابتدائية وثانوية ابن النفيس ومدرسة البراعم الابتدائية وثانوية ابن حيان. وأكد الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، أن جميع مدارس الهيئة الملكية بينبع، أكملت كافة استعداداتها، حيث تم توفير كل الإمكانيات والدعم حتى يتمكن طلاب مدراس ينبع الصناعية من بدء عامهم الدراسي الجديد بكل يسر وسهولة. وتجول الرئيس التنفيذي في عدد من الفصول الدراسية والمعامل وأقسام الحاسب الآلي وشاهد الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي أضيفت لعدد من الفصول الدراسية ومنها السبورة الإلكترونية.

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