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ساهر والمنحدرات

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ساهر والمنحدرات ساهر والمنحدرات
تختار سيارات ساهر مواقع محددة في الشوارع بهدف التخفي عن أعين قادة السيارات، حيث يغلب على تلك المواقع الانحدار الواضح نحو الأسفل، فتلتقط مخالفات لسيارات تجاوزت السرعة القانونية دون قصد.. والقصد من (دون قصد) هو أن هناك سيارات متواضعة وقديمة لا تملك مواصفات ما يعرف بـ«مثبت السرعة» فيسفر عن ذلك تأثرها بأي منحدر ويظهر ذلك جليا على ازدياد سرعتها التلقائي حتى تصل نهاية المنحدر وقبل أن تهدئ من اندفاعها يكون «ساهر» بانتظارها فيلتقط مثل هؤلاء، لذا فإن هذه الأماكن لا يقع فيها أصحاب السيارات الحديثة، إلا المتهورون منهم لأنهم يمتلكون «مثبت السرعة».عبدالرحيم بن حسن

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