«كوش الأفراح».. استنزاف مبتكر للعرسان

صفاء المحضار (المدينة المنورة)
أصبحت كوش الأفراح تستنزف جيوب العرسان بشكل كبير بعدما تجاوزت أسعارها المعقول، فسعر الرخيص منها يتعدى الـ 7000 ريال فيما يلامس سعر المبتكر منها 18 ألف ريال تدفع من جيب العريس لقضاء ساعات معدودة تعود بعدها للمحل.وفيما ينتقد الشبان المبالغة في تصاميم الكوش بشكل يرفع أسعارها.. يصر العرائس على اتباع كل ما هو حديث وجديد في هذا العالم.يقول محمد خان (عامل محل لتنسيق كوش الأفراح بالمدينة المنورة) يوجد إقبال كبير على كوش الأفراح وخاصة يومي الأربعاء والخميس والإجازات الأسبوعية، بالإضافة إلى إجازة الصيف الموسمية حيث تزداد الطلبات بحكم المناسبات والاحتفالات، فأصبحنا نقوم بعمل تصاميم جديدة لتلبية طلبات العرائس المقبلين على الزواج ونظرا لتكلفتها العالية والوقت القصير في إعدادها فإن ذلك يرفع الأسعار تباعا.ويرى أن هذا الأمر يعود للزبون ورغبته فمن يريد الغالي فهو موجود ومن أراد الرخيص أيضا موجود والتصاميم كثيرة ومتنوعة حسب الطلب، مستطردا أن أسعار الكوش لديه تتراوح ما بين 7000 – 18000 وهذا أعلى سعر قد تصل إليه الكوشة الواحدة وهي برأيه أسعار متوسطة جدا.«أم لإحدى العرائس» تقول استعد لإقامة عرس ابنتي الكبرى نهاية الشهر الجاري إلا أن تكاليف حفلة الزفاف أرهقتني فالأسعار مرتفعة وخاصة فيما يتعلق بكوش الأفراح والتي تثقل من كاهل العريس كثيراً رغم أنه لا ليس لها فائدة حقيقية فهي تبقى في القاعة لعدة ساعات قبل أن تعود إلى المحل. وأضافت أرى بأن الكوش الموجودة في صالات الأفراح جميلة ولا حاجة إلى تغييرها أو الإضافة عليها.ويشير حسني أمين (منسق الزهور) إلى ارتفاع أسعار الأزهار والورود كثيراً ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الكوش التي يتخللها زهور كثيرة وملونة بالإضافة إلى نوع الزهور المختارة مثل الأوركيد وهو الأعلى سعرا على الإطلاق والروز وزهرة الفلامنجو، والهيدرانجيا، بالإضافة إلى النرجس البري وهو أكثر الأنواع التي نواجه صعوبة في توفيرها خاصة إن كان من ألوان موحدة وصارخة فأحيانا تكلفنا الكوشة الواحدة ما يقارب 800 زهرة وأكثر وهذا يتطلب عملا أكثر ووقتا أكبر حيث لابد من الحجز المسبق والمبكر حتى نتمكن من توفير الأزهار لعمل الكوشة بالإضافة إلى دفع عربون مقدما ولايقل عن 2000 ريال تحت الحساب وبالنسبة لمسكة العروس فسعرها جيد وفي متناول كل عروسة حيث يبدأ من 150-350 ريالا.وتعتبر «البندري» كوشة الزواج من أحد أهم مطالب العروسة ولاتكتمل لها فرحة إلا بها، حيث إنني أقوم بالصرف على كل احتياجاتي من فستان إلى كوافير وحجز التصوير وطقم الذهب وهكذا.. ولن تقف على مسكة العروس أو الكوشة فهي العامل الأهم والمكمل بنظري وبكل الأحوال ستسجلها الصورة كذكرى خاصة بي ولا تنسى.ويشير مصمم كوش الافراح رائد عبدالملك ان الكوش لديه حسب الطلب ونوع الخامة المستخدمة وشكل التصميم المراد تنفيذه فمنها مايكون بالخزف أو الحديد، ومنها ما يكون أقمشة وستائر تعلق على استاندات عالية ومنها ما يتطلب دخول إنارة متحركة داخل الكوشة مع كريستالات تعكس الأضواء بصورة جميلة وعادة ما نستقبل تصماميم تأتي بها العروس ونحدد السعر عليه وتترواح الأسعار في المحل من 1500 إلى 19000 ريال.