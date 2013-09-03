أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إيطاليا تتوقع تدهور مشكلة اللاجئين حال ضربت سوريا

Google+ Print
إيطاليا تتوقع تدهور مشكلة اللاجئين حال ضربت سوريا إيطاليا تتوقع تدهور مشكلة اللاجئين حال ضربت سوريا

حذرت إيطاليا الاثنين من أن الاتحاد الأوروبى يفتقر إلى مقاربة ملائمة لمشكلة اللاجئين، وأن الوضع مرشح للتدهور فى حال حصل تدخل عسكرى دولى فى سوريا.

وصرح رئيس الوزراء الإيطالى أنريكو ليتا للصحفيين إثر لقائه نظيره السلوفينى الينكا براتوسيك فى بليد (شمال) "أتوقع أن تجعل الأزمة السورية مشكلة اللاجئين أكثر خطورة".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى "لم يتبن يوما مقاربة ملائمة للتعامل مع هذا التحدى" الذى يطرحه وصول اللاجئين إلى أراضيه.

وتابع ليتا "كما هى الحال دائما، ستضطلع إيطاليا بدورها ولكن هناك مشكلة بنيوية"، معلنا أنه حين تتولى روما الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى فى النصف الثانى من 2014 ستدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال فى محاولة للتوصل إلى مقاربة مشتركة للمشكلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365