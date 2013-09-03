إيطاليا تتوقع تدهور مشكلة اللاجئين حال ضربت سوريا

حذرت إيطاليا الاثنين من أن الاتحاد الأوروبى يفتقر إلى مقاربة ملائمة لمشكلة اللاجئين، وأن الوضع مرشح للتدهور فى حال حصل تدخل عسكرى دولى فى سوريا.

وصرح رئيس الوزراء الإيطالى أنريكو ليتا للصحفيين إثر لقائه نظيره السلوفينى الينكا براتوسيك فى بليد (شمال) "أتوقع أن تجعل الأزمة السورية مشكلة اللاجئين أكثر خطورة".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى "لم يتبن يوما مقاربة ملائمة للتعامل مع هذا التحدى" الذى يطرحه وصول اللاجئين إلى أراضيه.

وتابع ليتا "كما هى الحال دائما، ستضطلع إيطاليا بدورها ولكن هناك مشكلة بنيوية"، معلنا أنه حين تتولى روما الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى فى النصف الثانى من 2014 ستدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال فى محاولة للتوصل إلى مقاربة مشتركة للمشكلة.