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بالصور| كورتني كارداشيان تجذب الأنظار خلال حضورها حفل في لاس فيجاس

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بالصور| كورتني كارداشيان تجذب الأنظار خلال حضورها حفل في لاس فيجاس بالصور| كورتني كارداشيان تجذب الأنظار خلال حضورها حفل في لاس فيجاس

كتب : عمرو عز الدين منذ 54 دقيقة

حضرت نجمة تليفزيون الواقع ومصممة الأزياء الأمريكية كورتني كارداشيان، الشقيقة الكبرى للنجمة الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان، حفلا في فندق "هايد بيلاجيو" في لاس فيجاس، وذلك مساء السبت الماضي.

واستطاعت كورتني كارداشيان أن تجذب الانتباه على السجادة الحمراء للفندق، حيث قامت بتغيير شامل في أسلوب ملابسها وكذلك طريقة التجميل الخاصة بها، فارتدت قميصا أسود مطرز بالدانتيلا عاري الكتفين والصدر، مع سروال من نفس اللون ونوع القماش، مع حذاء أسود عالي الكعبين، مضيفة إلى ملابسها بعض الإكسسوارات المذهبة تمثلت في أقراط وأساور ذهبية.

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