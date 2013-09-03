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تجاوباً مع «الرياض».. المكافحة تنسّق مع «بنت مدمن» لنقل والدها للعلاج

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تجاوباً مع «الرياض».. المكافحة تنسّق مع «بنت مدمن» لنقل والدها للعلاج تجاوباً مع «الرياض».. المكافحة تنسّق مع «بنت مدمن» لنقل والدها للعلاج

    تجاوبت مديرية مكافحة المخدرات بالرياض وبشكل سريع مع ما نشرته "الرياض" أمس تحت عنوان "امرأة تناشد المسؤولين مساعدة والدها للعلاج ", حيث قامت من خلال حسابها " @Mokafha_SA" على تويتر بالتواصل مع "بنت مدمن" وتم التجاوب مع شكواها. وزارت المرأة الإدارة النسائية بالمكافحة, وتم التأكد من جميع المعلومات التي غردت بها, والتنسيق معها لنقل والدها للعلاج في مستشفى الأمل. كما تلقى حساب المكافحة على تويتر شكوى سيدة أخرى تتمنى المساعدة في علاج زوجها المدمن، وقد تم التواصل معها والتنسيق لنقله للعلاج بالمستشفى.

وتؤكد المديرية العامة لمكافحة المخدرات حرصها الشديد في بذل كافة الجهود الكفيلة بالمكافحة والتوجيه والإرشاد والقيام بدورها المنوط بها لحماية المجتمع من آفة المخدرات بكافة السبل والطرق وان إنشاء حساب لهم في تويتر هو لتسهيل التواصل مع جميع أفراد المجتمع لاستقبال طلبات النقل للعلاج من الإدمان وكذلك نشر كافة أخبار الجهود المبذولة في مجال المكافحة والإرشادات والتوجيهات في هذا المجال, كما يمكن التواصل مع المديرية للبلاغات في نقل المدمنين للعلاج عبر الأرقام التالية: 995 أو 4629393.

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