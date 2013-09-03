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هال سيتي يضم مهاجما جديدا بـ5 ملايين استرليني

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هال سيتي يضم مهاجما جديدا بـ5 ملايين استرليني هال سيتي يضم مهاجما جديدا بـ5 ملايين استرليني

اقترب هال سيتي من ضم شان يونج مهاجم وست بروميتش ألبيون مقابل 5 ملايين استرليني.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن هال سيتي توصل لاتفاق نهائي مع وست بروميتس لضم المهاجم البالغ من العمر 26 عاما.

وكان هال سيتي يبحث عن مهاجم في الساعات الأخيرة من الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه في الموسم الجاري.

وعرض هال سيتي استعارة محمد ناجي جدو من الأهلي، ولكن النادي الأحمر رفض العرض لضعف المقابل المادي وحاجة الفريق لمجهوداته، قبل أن يعطي موافقته في النهاية.

وأكدت (بي.بي.سي) أن الصفقة ستحسم وتعلن رسميا خلال ساعات قليلة.

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