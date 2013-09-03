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رسميا .. أوزيل إلى أرسنال مقابل 50 مليون يورو

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رسميا .. أوزيل إلى أرسنال مقابل 50 مليون يورو رسميا .. أوزيل إلى أرسنال مقابل 50 مليون يورو

أعلن أرسنال رسميا عن ضم الألماني ميسوت أوزيل لاعب وسط ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو.

وذكر الموقع الرسمي لأرسنال أن النادي نجح في ضم لاعب الوسط الألماني قبل ساعة من غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأجرى أوزيل الكشف الطبي لأرسنال في ألمانيا عصر الأثنين قبل أن يتجه مباشرة إلى لندن لتقديمه يوم الثلاثاء إلى وسائل الإعلام.

ويعد أوزيل البالغ من العمر 25 عاما أغلى صفقة يضمها أرسنال منذ تولى الفرنسي أرسين فينجر مسؤولية قيادة الفريق.

ولعب أوزيل في صفوف ريال مدريد منذ عام 2010 بعدما انضم للفريق قادما من فيردر بريمن الألماني.

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