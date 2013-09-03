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ضبط 19 من المتهمين بالتعدى على المراكز ودور العبادة المسيحية بالمنيا

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ضبط 19 من المتهمين بالتعدى على المراكز ودور العبادة المسيحية بالمنيا ضبط 19 من المتهمين بالتعدى على المراكز ودور العبادة المسيحية بالمنيا

تواصل الأجهزة الأمنية بالمنيا ضرباتها إلى المتهمين فى التعدى على المراكز والأقسام الشرطية والصادر ضدهم قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 19 متهما، حيث تم ضبط 2 من المتهمين بالتعدى على مركز شرطة أبو قرقاص والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى المحضر رقم 7309 لسنة 2013 إدارى قسم المنيا الخاص باقتحام المركز وإضرام النار به، كما تم ضبط 2 من المتهمين بدائرة مركز شرطة ملوى والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى المحضر رقم 7990 لسنة 2013 جنح قسم ملوى الخاص بحريق مجلس المدينة، كما تمكنت إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز ملوى من ضبط كسبان ع المطلوب ضبطه وإحضاره فى المحضر رقم 4695 لسنة 2013 إدارى مركز ملوى لاتهامه بالاشتراك وآخرين فى واقعة مقتل شرطى سرى بطريق المحيط دائرة مركز ملوى، فيما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 14 من المتهمين بدائرة مركز شرطة مطاى مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى المحضر رقم 2 أحوال مركز شرطة مطاى بشأن اقتحام وإتلاف وتخريب مركز الشرطة.

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مصر 365