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بالصور.. القوى الثورية بأسوان تجمع توقيعات لحملة "امنع معونة"

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بالصور.. القوى الثورية بأسوان تجمع توقيعات لحملة "امنع معونة" بالصور.. القوى الثورية بأسوان تجمع توقيعات لحملة "امنع معونة"

ينظم مجموعة من شباب القوى الثورية والسياسية بأسوان حملات يومية لجمع توقيعات على استمارة "امنع معونة" والتى تهدف إلى رفض المعونة الأمريكية لمصر، وذلك من خلال اختيار شوارع ومدن وقرى مختلفة يومياً بالمحافظة لجمع التوقيعات وتوعية الأهالى حول أهداف الحملة.

ومن جانبه، قال وائل حمدى ومحمد عويس منسقى حملة امنع معونة بأسوان، أن هناك إقبالا هائلا على توقيع استمارات "امنع معونة "من أهالى المحافظة، وأنهم جمعوا العديد من التوقيعات، ويتم الآن حصر الأعداد ولكى يتم الإعلان عنها نهاية كل أسبوع، موضحين أن الحملة يشارك فيها عدد كبير من المتطوعين.

ومن المقرر أن تجوب الحملة جميع قرى ومدن المحافظة من خلال تنظيم فعاليات يومية.

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