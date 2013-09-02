النيابة تحبس “بديع” احتياطيًا لاتهامه بالتحريض أحداث البحر الأعظم

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، مساء اليوم، بحبس محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف والاشتباكات التي جرت بين أعضاء التنظيم الإخواني والأهالي بمنطقة “البحر الأعظم” بالجيزة .

> وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق محمد بديع في هذه القضية، في أعقاب انتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات مشابهة ضده في وقائع أخرى سبق وأن جرى التحقيق معه فيها بمعرفة نيابات مختلفة.

> وأسندت النيابة إلى بديع تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، والبلطجة، والتحريض على استعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة ومقاومتهم، وإدارة عصابة مسلحة، والتحريض على حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر حية غير مرخصة وتخريب المنشآت العامة والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل.

> وقامت النيابة – خلال التحقيقات – بمواجهة بديع بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن التي أشارت إليه بأصابع الاتهام في ارتكاب الجرائم موضوع التحقيقات، وكذا مواجهته بأقوال المجني عليهم والشهود، وما توصلت إليه تحقيقات النيابة حول اشتراكه بالتحريض على تلك الجرائم موضوع التحقيق.

> وكان أعضاء تنظيم الإخوان قد استخدموا أسلحة نارية في الاعتداء على الأهالي والمارة بشارع البحر الأعظم، خلال مسيراتهم المسلحة، كما اعتدوا على أفراد وضباط الشرطة، على نحو أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى.

أ ش أ