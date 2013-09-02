مخاطر التناول المفرط لمسكنات الآلام على الجهاز الهضمى

قال الدكتور أحمد بهاء الدين استشارى الجهاز الهضمى والمناظير، يتناول العديد من الناس أنواع متعددة من مسكنات الآلام من تلقاء أنفسهم، بجرعات عشوائية دون اللجوء للكشف بواسطة الأطباء المختصين، ويحدث ذلك للأسف الشديد بشكل يومى وعلى نطاق واسع فى مجتمعنا مما يتسبب فى حدوث أضرار متعددة على الجسم من أغلب أنواع تلك المسكنات.

أضاف دكتور بهاء أنه من تلك الأضرار.. أضرار مباشرة على الجهاز الهضمى، لذا فمن واجبنا التوعية والتنويه على ضرورة توجه المريض الذى يعانى من أى آلام سواء كانت آلاما حادة أو مزمنة إلى الكشف بمعرفة الأطباء المختصين لتجنب حدوث أضرار جسيمة.

تابع بهاء إذا تناولنا بشكل مختصر تلك الأضرار على الجهاز الهضمى فهى تتسبب فى حدوث ارتجاع بالمرىء والتهابات بالمعدة والاثنى عشر قد تصل لحدوث تقرحات أو قرح تصل لمرحلة النزيف. كذلك تتسبب فى التأثير المباشر على الأمعاء والقولون مما يؤدى إلى اضطرابات فى حركية الجهاز الهضمى وسوء بالهضم والامتصاص وآلام متكررة بالبطن. أيضا تصل هذه الأضرار للكبد بشكل مباشر مما قد يؤدى إلى التهاب كبدى حاد أو مزمن.

وناشد بهاء قائلاً ولذلك نرجو أيضا من السادة الزملاء الصيادلة ضرورة التوعية الجيدة للجمهور بتوخى الحذر فى حالة التناول المفرط للمسكنات وبدون نصح الطبيب المختص.