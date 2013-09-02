حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" تدخل مياه البحر الأحمر

كتب : رويترز الإثنين 02-09-2013 20:44

قال مسؤولو دفاع أمريكيون، إن حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز وأربع سفن أخرى في مجموعتها الهجومية، دخلت مياه البحر الأحمر، اليوم، واصفين الخطوة بأنها "تخطيط حذر" في حال صدرت الأوامر بشن هجوم عسكري على سوريا.

وقال المسؤولون، إن نيميتز دخلت مياه البحر الأحمر في حوالي الساعة السادسة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة لكن المجموعة الهجومية لم تتلقَ أي أوامر بالتحرك صوب البحر المتوسط، حيث تتمركز خمس مدمرات أمريكية وسفينة إنزال استعدادًا لهجمات صاروخية محتملة من البحر على سوريا.

وكان الهدف من تحريك نيميتز إلى البحر الأحمر هو زيادة عدد القطع الأمريكية تحسبًا لاحتياجها في دعم ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه "هجوم محدود" على سوريا بعد مزاعم استخدامها للسلاح الكيماوي ضد مدنيين.

وقال مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث للصحافة: "إنها تجعل هذه المجموعة الهجومية في وضع للرد على مختلف الطوارئ".

وذكر المسؤولون أن نيميتز ترافقها السفينة برينستون وثلاث مدمرات هي وليام بي لورانس وستوكديل وشوب.

وأضافوا أنه لم يتغير وضع ست سفن أمريكية تتمركز الآن في شرق البحر المتوسط لكن مخططين عسكريين يعيدون تقييم الوضع بالنظر إلى تأخير الهجمات الصاروخية التي كانت متوقعة مطلع هذا الأسبوع.