محامي ميسي يبعده عن المحاكم مؤقتا في قضية التهرب من الضرائب

بالما، (إفي): طالب محامي مهاجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من القضاء اليوم الاثنين تأجيل مثوله أمام محكمة جافا بمدينة برشلونة للتحقيق معه بخصوص ثلاث تهم مزعومة بتهربه من الضرائب، في جلسة منتظرة يوم 17 القادم.

وحسبما أكد محامي اللاعب، كريستوبال مارتيل، لـ(إفي) فإن ميسي ووالده خورخي أوراسيو لن يستطيعا المثول في هذا اليوم في محكمة جافا الابتدائية لأن عليه حضور جلسة ستنعقد في مدينة تيراسا ببرشلونة أيضا.

وأشار مارتيل إلى أنه اجتمع في أكثر من مناسبة بوالد ميسي خلال الفترة الماضية للاتفاق على استراتيجية الدفاع في القضية.

وأوضح "لا توجد أي جديد في القضية استطيع تقديمها في هذا الوقت".

وتتهم نيابة برشلونة ميسي، أفضل لاعب في العالم خلال السنوات الأربعة الماضية، ووالده بتهمة ارتكاب ثلاث جرائم بحق الأموال العامة خلال أعوام 2007 و2008 و2009 ، حيث قاما بإخفاء أكثر من أربعة ملايين يورو في إقراراتهما الضريبية.

وذكرت النيابة أن ميسي لجأ "من أجل التهرب من الضرائب" لإبرام عقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بأنها ملاذات للتهرب الضريبي مثل بيليز وأوروجواي وبريطانيا وسويسرا، مقرا لها.

وينص القانون على عقوبة السجن من عامين إلى ست سنوات وغرامة من الضعفين إلى ستة أضعاف، عندما تزيد الأموال المهربة من الضرائب عن 600 ألف يورو، وهي الحالة التي يمكن أن تنطبق على النجم الأرجنتيني.