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رغم الإصابة .. رونالدو ينضم إلى معسكر البرتغال

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رغم الإصابة .. رونالدو ينضم إلى معسكر البرتغال رغم الإصابة .. رونالدو ينضم إلى معسكر البرتغال

لشبونة، (إفي): انضم نجم فريق ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو اليوم إلى معسكر منتخب البرتغال على الرغم من معاناته من آلام في عضلة الفخذ الأيمن.

ولن تمنع هذه الآلام اللاعب من المشاركة في السادس من الشهر الجاري بمباراة البرتغال الهامة أمام أيرلندا الشمالية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014 أو مباراة البرازيل الودية بعدها بأربعة أيام في بوسطن الأمريكية، وفقا لما جاء في بيان صادر عن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وبجانب رونالدو يعاني الحارس بيتو والجناج داني أيضا من اصابات خفيفة في الفخذ الأيمن أيضا.

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