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بالصور.. جامعة الأهرام الكندية تنظم حفل تخرج لطلابها بدار الأوبرا

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بالصور.. جامعة الأهرام الكندية تنظم حفل تخرج لطلابها بدار الأوبرا بالصور.. جامعة الأهرام الكندية تنظم حفل تخرج لطلابها بدار الأوبرا

نظمت جامعة الأهرام الكندية حفل تخرج لدفعة "2013" من طلابها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث كرمت الجامعة الطلاب المتفوقين من الدفعة بمنحهم شهادات التقدير من الدرجة الأولى وجوائز التفوق، كما كرمت أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والمعيدين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه بالجامعة.

وحضر الحفل الدكتور فاروق إسماعيل رئيس الجامعة، والدكتورة ليلة عبد الجيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، وعمر سامى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجامعة، والدكتور طارق الشرقاوى عميد كلية طب الفم والأسنان بالجامعة، والدكتور جلال حربى عميد كلية إدارة الإعمال، ونخبة من أساتذة الجامعة وطلابها.
> وطالب الدكتور فاروق إسماعيل رئيس الجامعة، بتأسيس جمعية "خريجى جامعة الأهرام الكندية"، ودعا كافة الخريجين من هذه الدفعة والدفعات السابقة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان هذه الرابطة.

وأشار إسماعيل خلال حفل التخرج إلى أن الجامعة ستفتح قريباً برامج الدراسات العليا فى مختلف الكليات بعد استيفاء الموافقات اللازمة من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبه، أكد صلاح حيدة رئيس اتحاد طلاب جامعة الأهرام الكندية، أن الحفل عكس انطباع جيد لدى الطلاب وحققت لهم آمالا كانوا ينتظرونها طوال العام الدراسى الماضى، مشيداً بالمستوى التنظيمى للحفل، وقدم رسالة شكر لرئيس الجامعة الدكتور فاروق إسماعيل على مجهوده فيها.

وأوضح محمد المكى، أحد الطلاب المتفوقين بالجامعة، أن الجامعة كرمت طلابها من خلال شهادات التقدير التى منحتها لهم، حيث أخرجت حفل التخرج كما ينبغى أن يكون ولا ينقصه شيئا.

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