بالصور..رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان كليات البنات

فى زيارة مفاجئة للجان امتحانات الدراسات وتنسيق المدن الجامعية، قام الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة يرافقه محمود شعيب الأمين العام للجامعة بتفقد لجان كليات البنات، واستمع إلى الطالبات عقب خروجهن من امتحان اللغة الإنجليزية، واللائى أكدن على يسر وسهولة الامتحان، ثم توجه إلى لجان أصول الدين والشريعة برفقة الدكتورة مهجة غالب عميد الكلية، وسألهن عن مستوى الأسئلة، فأجابت إحدى الطالبات بوجود غموض فى بعضها، فذهب إليها ووعدها بوضع ذلك فى الاعتبار بعد الرجوع لأستاذ المادة، مشيدا بدور الكلية فى تهيئة المناخ الملائم للامتحان من تهوية مناسبة وإضاءة كافية.

ثم فاجأ العبد المدينة الجامعية للطالبات، وزار مكتب التنسيق، موجها بضرورة التيسير على الطالبات، وإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت حفاظا على وقت الطالبات وظروف المواصلات، واستمع إلى اقتراح فاطمة عبدالعزيز مديرة المدينة الجامعية للطالبات بزيادة أعداد الحالات الخاصة، وفاجأها بسرعة إنهاء إجراءات ذوى الحالات الخاصة والمناطق النائية، مؤكدا "هؤلاء بناتى ويجب تذليل كل عقباتهن وقد صرفنا الملايين على المطاعم ومبانى المدن لراحتهن وسيجدن خدمات تليق بهن".

وشدد العبد على ضرورة راحة المتقدمات للتنسيق بتخصيص أماكن لهن حتى لا ينتظرن كثيرا فى الطابور، ثم اطمأن على المطبخ الرئيسى، وشدد على أهمية التمسك بنظافة المكان وارتداء الزى وجودة الطعام، وناقش مع الأمين العام ضرورة أن تكون كل مكاتب التنسيق على هذا القدر من سرعة الإنجاز من حيث الاستلام الفورى للمظاريف، وتسهيل الإجراءات على الطلاب والطالبات.