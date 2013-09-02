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القبض على 4 بلطجية بمعاونة الأهالي بالشرقية

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القبض على 4 بلطجية بمعاونة الأهالي بالشرقية القبض على 4 بلطجية بمعاونة الأهالي بالشرقية

تمكن ضباط مباحث الشرقية بمعاونة اهالى قرية قنتير التابعة لمركز فاقوس من ضبط اربعة بلطجية اثناء قيامهم بترويع المارة بالاسلحة ومحاولتهم سرقة سيارة احد الاهالى بالقرية .

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير امن الشرقية اخطارا من العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية مفاده تلقية بلاغا من الاهالى بقرية قنتير بحسينية فاقوس يستغيثون من عدد من البلطجية يسرقون سيارات المارة.

على الفور انتقل الرائد محمد عبد العظيم رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة للواقعة وتبادلا اطلاق النيران مع البلطجية , وقام الاهالى بمحاصرتهم , حتى تم ضبطهم والسلاح المستخدم .

وجارى تحرير محضر بالواقعة .

 

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