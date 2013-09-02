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وزيرة الصحة تقر بتدني الخدمات الصحية بكفر الشيخ

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وزيرة الصحة تقر بتدني الخدمات الصحية بكفر الشيخ وزيرة الصحة تقر بتدني الخدمات الصحية بكفر الشيخ

كتب : كرم القرشى منذ 51 دقيقة

أقرت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، أثناء زيارتها اليوم لمحافظة كفر الشيخ، كأولى زيارة ميدانية لها لمحافظات ، بسوء حالة المستشفيات، وسوء الخدمة المقدمة للمرضى، وعدم توفر الأدوية بكافة المستشفيات، وتلقت الشكاوى بخصوص تجاهل وكيلة وزارة الصحة، الدكتورة لميس المعداوى، الرد على ملاحظات المواطنين، وعدم تواجد الأطباء بالمستشفيات، واعترفت الوزيره بتدني مستوى الخدمة الصحية، وسوء حالة المستشفيات، أثناء زيارتها لمستشفى الرياض المركزي.

وفي المؤتمر الصحى الذي عقد بعد انتهاء جولة الوزيرة، بمرافقة المستشار عزت عجوة، محافظ الإقليم، قالت الرباط إنها بدأت أولى جولاتها بالمحافظات، انطلاقًا من كفر الشيخ، لعلمها بارتفاع نسب العديد من الأمراض بها، خاصة أمراض الكبد، مؤكدة ضرورة استخدام الموارد المتاحة بالطريقة المثلى، لتلافي الشكاوى العديدة بسبب سوء الخدمة.

وكشفت الوزيرة عن وضع خطة قومية للعلاج من "فيروس سي، معربة عن تبنيها لمشكلة مستشفي الكُلى بدسوق، واستكمال الأبنيه بها، وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة.

بينما رحب المستشار عزت عجوة، بالوزيرة والوفد المرافقلها ، مشيؤا إلى أن زيارة الوزيرة، مؤكدا أن هناك رؤية للمساهمة في رفع المستوى الفكري والتواصل مع المواطنين، وأن هناك تكامل في الرؤى بين وزارة الصحة والمحافظة، للنهوض بالمستوى الصحي، من خلال توفير الإمكانيات والإنشاءات، للوصول للتطوير الشامل في مجال الصحة.

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