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وزير التعليم: 7 مواد إجبارية للثانوية الجديدة.. وإلغاء 4 أبواب من «الجيولوجيا»

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وزير التعليم: 7 مواد إجبارية للثانوية الجديدة.. وإلغاء 4 أبواب من «الجيولوجيا» وزير التعليم: 7 مواد إجبارية للثانوية الجديدة.. وإلغاء 4 أبواب من «الجيولوجيا»
أعلن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه تم الاتفاق على نظام السبع مواد للثانوية العامة بصورة نهائية، وذلك في اجتماعه لعرض المقترح المقدم من الطلاب المعترضين على تعديلات قانون الثانوية الجديد. وأوضح «أبو النصر» أنه تم إلغاء الجزء الثالث من قصة اللغة العربية، وبذلك اصبحت قصة اللغة العربية جزءين فقط، وتم إلغاء 4 أبواب من مادة الجيولوجيا، وبالتالي يدرس الطالب 4 أبواب. وقال محمد نادر، رئيس اتحاد طلاب ، إن «أبو النصر» أكد أن وزارة التعليم ليس بوسعها التدخل في قضية الغياب والحضور، والذي ينص عليه في قانون مجلس الشعب رقم «129»، ولابد لتغييره عرض مقترح آخر على المجلس وهو أمر غير ممكن حالياً. وأوضح «نادر» أن القانون لا ينص سوى على فصل الطالب إذا تغيب 30 يومًا منفصلة أو 15 يومًا متصلة، ولا يوجد به تخصيص لدرجات الحضور والغياب، موضحًا أنه في نظام الثانوية العامة السابق كان يحق للطالب إعادَتَي قيد بواقع مرة في السنة، وذلك عندما كانت الثانوية مقسمة إلى مرحلتين، ولكن بعدما أصبحت الثانوية عامًا واحدًا، أصبح مسموحًا بإعادة القيد لمرة واحدة. على جانب آخر، دعت وزارة التربية والتعليم لعقد مؤتمر صحفي بقاعة طه حسين بديوان عام الوزارة، الأربعاء المقبل، لاستعراض مشروع الثانوية العامة الجديد واستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد (2013 /2014).

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