بالصور| حماقي وحكيم يشعلان حفل زفاف ابنة المنتج عمرو مكين

سما المصري ومنة فضالي وفتوح أحمد يحضرون الحفل

كتب : نورهان طلعت الإثنين 02-09-2013 16:53

احتفل المنتج عمرو مكين بزفاف ابنته منى على مدير التصوير مهاب أبو الناس، وأقيم داخل فندق فيرمنت تاورز، لكنه تحول إلى احتفالية وطنية، حيث رفع في هذه الليلة علم مصر، وصورة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، خاصة مع تقديم الفنان محمد حماقي أغنيته الشهيرة "أم الدنيا".

واهتم العروسان أن ينتهي حفل الزفاف قبل مواعيد الحظرعلى الرغم من وصلات الرقص المتتالية التي أشعلها نجما الحفل حماقي وحكيم، واللذان قدما مجموعة كبيرة من أغانيهما وسط تفاعل من الحضور من الفنانين والشخصيات العامة وأهل العروسين وأقاربهما.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم أحمد حلاوة، أحمد وفيق، وفاء سالم، منة فضالي، المخرج أحمد صالح، سما المصري، التونسية فاطمة ناصر، فتوح أحمد، الإعلامية هبة مندور.

كان العروسان ابتكرا طريقة جديدة لدخول القاعة من خلال ركوبهما على متن دراجة بخارية وسط صيحات إعجاب المدعويين، كما أن دعوات حفل الزفاف كانت عبارة عن كاميرات صغيرة بلاستيكية تتضمن الدعوة بداخلها.