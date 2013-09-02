أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| حماقي وحكيم يشعلان حفل زفاف ابنة المنتج عمرو مكين

Google+ Print
بالصور| حماقي وحكيم يشعلان حفل زفاف ابنة المنتج عمرو مكين بالصور| حماقي وحكيم يشعلان حفل زفاف ابنة المنتج عمرو مكين
سما المصري ومنة فضالي وفتوح أحمد يحضرون الحفل

كتب : نورهان طلعت الإثنين 02-09-2013 16:53

احتفل المنتج عمرو مكين بزفاف ابنته منى على مدير التصوير مهاب أبو الناس، وأقيم داخل فندق فيرمنت تاورز، لكنه تحول إلى احتفالية وطنية، حيث رفع في هذه الليلة علم ، وصورة الفريق أول عبد الفتاح ، وزير الدفاع، خاصة مع تقديم الفنان محمد حماقي أغنيته الشهيرة "أم الدنيا".

واهتم العروسان أن ينتهي حفل الزفاف قبل مواعيد الحظرعلى الرغم من وصلات الرقص المتتالية التي أشعلها نجما الحفل حماقي وحكيم، واللذان قدما مجموعة كبيرة من أغانيهما وسط تفاعل من الحضور من الفنانين والشخصيات العامة وأهل العروسين وأقاربهما.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم أحمد حلاوة، أحمد وفيق، وفاء سالم، منة فضالي، المخرج أحمد صالح، سما المصري، التونسية فاطمة ناصر، فتوح أحمد، الإعلامية هبة مندور.

كان العروسان ابتكرا طريقة جديدة لدخول القاعة من خلال ركوبهما على متن دراجة بخارية وسط صيحات إعجاب المدعويين، كما أن دعوات حفل الزفاف كانت عبارة عن كاميرات صغيرة بلاستيكية تتضمن الدعوة بداخلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”