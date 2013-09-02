إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بقنا

اصيب 3 اشخاص بجراح نافذه اثر نشوب مشاجره بينهم بسبب خلافات ماليه بمركز نجع حمادى ،

> وتلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة نجع حمادى يفيد اسشتقبال مستشفى نجع حمادى العام لكل من رمضان ربيع أحمد 45 سنة مصاب بجرح طعنى بالصدر و حمدى جاد حافظ 28 سنة مزارع بجرح نافذ بالبطن و أحمد حلمى عبد الراضى 28 سنة بجرح نافذ بالبطن .

> وأفادت التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المصاب الثانى والثالث بسبب خلافات مالية وأثناء محاولة الأول فض المشاجرة التى أستخدموا فيها الأسلحة البيضاء أصيب بجرح طعنى.