المفتي لسفير أذربيجان الأوطان تبنى بالتكاتف والتراحم وليس بالتناحر والشقاق

كتب : صبحى عبد السلام الإثنين 02-09-2013 17:52

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أننا نهدف جميعًا إلى بناء دولة المؤسسات التي تقبل مختلف الأطياف والآراء.

جاء ذلك خلال لقائه بسفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة شاهين عبداللايف، في مكتبه بدار الإفتاء ظهر اليوم، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الديني بين البلدين، وأوضح المفتي أن المشاركة وتداول السلطة والمسؤولية والمحاسبة تمثل المبادئ الأساسية التي تضمن صلاح البلاد والعباد، مشيرًا إلى أن الأوطان تبنى بالتكاتف والتآزر والتراحم ولا تبنى بالتناحر والشقاق، وأشار فضيلته إلى أنه بعيدًا عن ثقافة الصخب والضجيج التي تعج بها الساحة الآن يجب علينا أن نجلس سويًا ونحاول الخروج بإجابات للعديد من التحديات المطروحة الآن.

من جانبه، لفت سفير أذربيجان إلى أن بلاده مرت بثلاث ثورات في أوئل التسعينات، مؤكدًا أن النصر كان لإرادة الشعب في النهاية، وأكد السفير ثقته الكاملة في تجاوز مصر لكل التحديات التي تواجهها حاليًا، وأن كثير من الوعي يفوت الفرصة على من يريد تفرقة الشعب.

وفي نهاية اللقاء قدم سفير أذربيجان دعوة من وزير خارجية جمهورية أذربيجان إلى مفتي الجمهورية لحضور المنتدى الإنساني الدولي الثالث الذي سوف ينعقد بمدينة باكو في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2013.