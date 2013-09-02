الأناقة و تصاميم Azzaro تتوّج ملكة جمال لبنان

أُقيم ليلة البارحة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2013، وقد عمَّت أجواء الجمال والأناقة على المسرح كالعادة في مثل هذا الحدث السنويّ.

حيث تألَّقت الملكات بأزياء جذَّابة زادت من جمالهنَّ أثناء الحفل، وقد ظهرت الملكة المتوَّجة لهذا العام كارين غراوي بفستان أسود أنيق مزيَّن بياقة برَّاقة وظهر مفتوح من تصميم "Azzaro " لتلفتنا إلى مفارقة طريفة، وهي أنَّ ملكة العام الماضي رينا شيباني قد توِّجت بفستان أسود من نفس المصمم، وحصلت على نفس الدرجة من لجنة التحكيم، وهي: 9.922، فعلى ما يبدو أنَّ لمسات "Azzaro " هي الخيار الأفضل للمتسابقات.

وفي نهاية السَّهرة بعد أن أبهرتنا رينا شيباني بإطلالتها الأخَّاذة بفستان برَّاق حمل توقيع المصمم اللبنانيّ نيكولا جبران، قامت بتسليم تاج الجمال لخليفتها.

وقد حملت إطلالات الملكات تواقيع العديد من المصممين العالميين، مثل: Jenny Packham, Roberto Cavalli, Jason Wu, Christian Dior، وغيرهم.

نعرض لكِ في الصُّور أعلاه أجمل الإطلالات في الحفل.