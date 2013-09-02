مصادر: شيكابالا اشتبك مع ضابط بالمطار بعد مداعبة الضابط له

ذكرت مصادر أمنية بمطار الغردقة الدولي أن واقعة اشتباك بعض أعضاء فريق الزمالك بمطار الغردقة اليوم مع أحد الركاب يرتدي فانلة حمراء وزوجته كانت بسبب إشارت الراكب بحركات بيديه بالفانلة الحمراء أثناء وجود فريق الزمالك بمطار الغردقة بنوع من المداعبة ، إلا انه اشتد غضب شيكابالا وقام بالتعدي باللفظ عليه ، وتدخل العاملين بمطار الغردقة لفض المشاجرة .

و أضاف علم الجميع ان الراكب ضابط بالقوات المسلحة ، فتدخل في النزاع كلا من حازم إمام وصلاح سليمان وبدأوا بالشجار والتعدي علي الضابط ، فتدخلت الجهات لفض النزاع ، وقاموا بتأخير سفر هذا الضابط وزوجته عن الرحلة المقررة له لعدم حدوث مشاجرة بينهم في الجو وحرصًا علي ركاب الرحلة.

وأضافت المصادر أنه أثناء المشاجرة أصيب الضابط وقام بتحرير محضر مرفق له تقرير طبي.