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وزير الاتصالات وسفير الهند يفتتحان الجامعة الإقليمية والمستشفى بالإسكندرية

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وزير الاتصالات وسفير الهند يفتتحان الجامعة الإقليمية والمستشفى بالإسكندرية وزير الاتصالات وسفير الهند يفتتحان الجامعة الإقليمية والمستشفى بالإسكندرية

شهد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير نافديب سورى سفير الهند لدى ، اليوم، الاحتفال الذى أقيم بجامعة الإسكندرية بمناسبة تجهيز مقر الجامعة الإقليمية والمستشفى عالى التخصص، وذلك بالتعاون مع الشبكة الهندية الأفريقية للتعليم والطب عن بعد.

وذكر بيان للسفارة الهندية بالقاهرة أن هذا المشروع يأتى فى إطار المنحة المقدمة من الهندية لدول الاتحاد الأفريقى لربطها بالهند، بهدف تقديم برامج دراسية والاستشارات الطبية لـ46 دولة أفريقية لمدة 5 سنوات مجانا، من خلال تجهيز موقع تعليم عن بعد وموقع علاج عن بعد بكل دولة.

وأضاف أن مصر قامت بالتوقيع على الاتفاقية فى عام 2006 ضمن 46 دولة أفريقية لإقامة هذا المشروع، الذى يشارك فيه 12 مستشفى هنديا، لتقديم الاستشارات ومحاضرات طبية مجانية و7 جامعات هندية لتقديم منح دراسية مجانية.

وأفاد أن هذا المشروع يأتى فى ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الدور المصرى على الصعيد الأفريقى من خلال توطيد التعاون مع المنظمات الأفريقية المختلفة. وتعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام الآليات المختلفة التى يمكن من خلالها مشاركة الخبرة المصرية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدول الأفريقية، مما يساعد على تنمية هذا القطاع المهم فى تلك الدول، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال التأثير المباشر لهذه الأدوات على المجالات الأخرى.

وأشار البيان إلى ترحيب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدخول فى أطر تعاون ثلاثى، وهو الأمر الذى توفر فى هذا المشروع من خلال التعاون المشترك مع الهند والاتحاد الأفريقى، حيث تمت الاستفادة من خبرة الهند وهى من الدول المتقدمة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الاستفادة من خبرة مصر فى تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى سبيل دفع عملية تنمية هذا القطاع فى القارة الأفريقية.

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مصر 365

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